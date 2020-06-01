В Сети появилось фото обнаженной Собчак

Театральный режиссер Константин Богомолов показал фотографию своей жены, ведущей Ксении Собчак , на которой она позирует обнаженной по пояс. На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.

Муж журналистки не оставил каких-либо описаний к фотографии, сопроводив ее лишь эмодзи в виде сердца. В комментариях пользователи по-разному отреагировали на пост режиссера. Одни оценили снимок положительно и начали писать комплименты в адрес ведущей. Другие же раскритиковали внешность Собчак и оставили оскорбительные комментарии в ее адрес. При этом некоторые посчитали публикацию фотографии провокацией.

Ранее архивная фотография полностью обнаженной Собчак появилась в Instagram-аккаунте фотографа Александра Гусова. Снимок восхитил пользователей сети. Черно-белый кадр был сделан еще в 2009 году в Москве.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Пара зарегистрировала свой брак в Грибоедовском загсе Москвы. Молодожены добирались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Для обоих молодоженов этот брак стал вторым и у каждого есть дети от предыдущих партнеров.