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Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото 

Lenta.ru 1 час назад
В Сети появилось фото обнаженной Собчак
Фото: ТАСС
Театральный режиссер Константин Богомолов показал фотографию своей жены, ведущей Ксении Собчак, на которой она позирует обнаженной по пояс. На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Муж журналистки не оставил каких-либо описаний к фотографии, сопроводив ее лишь эмодзи в виде сердца. В комментариях пользователи по-разному отреагировали на пост режиссера. Одни оценили снимок положительно и начали писать комплименты в адрес ведущей. Другие же раскритиковали внешность Собчак и оставили оскорбительные комментарии в ее адрес. При этом некоторые посчитали публикацию фотографии провокацией.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

❤️

Публикация от  Konstantin Bogomolov (@konbog75)

Ранее архивная фотография полностью обнаженной Собчак появилась в Instagram-аккаунте фотографа Александра Гусова. Снимок восхитил пользователей сети. Черно-белый кадр был сделан еще в 2009 году в Москве.
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Пара зарегистрировала свой брак в Грибоедовском загсе Москвы. Молодожены добирались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Для обоих молодоженов этот брак стал вторым и у каждого есть дети от предыдущих партнеров.
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Комментарии 29
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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