«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»

В недавней беседе с журналистами Виктор Дробыш заявил, что гордится и открыто говорит о том, что за «какую-нибудь песню с „Бурановскими бабушками“» заработал несколько сотен тысяч долларов, не боясь претензий налоговой или критики окружающих.

«Я считаю, что богатство или какая-то состоятельность все равно идут параллельно с успехом. Если ты не воруешь деньги, если ты не обкрадываешь государство, не тянешь из бюджета, а действительно честно работаешь», — рассуждает заслуженный артист в эфире программы НТВ «Однажды».

Продюсер также посоветовал начинающим композиторам не пытаться продать свою песню за большие деньги. Главное — написать хит на долгие годы, а авторские деньги от его исполнения будут стабильно пополнять семейный бюджет. Но на текущий момент времени основным источником прибыли Дробыша является продюсирование, прибыль с концертов и альбомов артистов.