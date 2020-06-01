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Виктор Дробыш: «Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников» 

WomanHit.ru и ещё 1 27 минут назад
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Фото: Instagram
В недавней беседе с журналистами Виктор Дробыш заявил, что гордится и открыто говорит о том, что за «какую-нибудь песню с „Бурановскими бабушками“» заработал несколько сотен тысяч долларов, не боясь претензий налоговой или критики окружающих.
«Я считаю, что богатство или какая-то состоятельность все равно идут параллельно с успехом. Если ты не воруешь деньги, если ты не обкрадываешь государство, не тянешь из бюджета, а действительно честно работаешь», — рассуждает заслуженный артист в эфире программы НТВ «Однажды».
Продюсер также посоветовал начинающим композиторам не пытаться продать свою песню за большие деньги. Главное — написать хит на долгие годы, а авторские деньги от его исполнения будут стабильно пополнять семейный бюджет. Но на текущий момент времени основным источником прибыли Дробыша является продюсирование, прибыль с концертов и альбомов артистов.
«Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше. Зачастую люди говорят: «Я сейчас свистну, Дробыш прибежит». Вы знаете, иногда прибегает. И Фадеев прибегает, и Матвиенко прибегает. Меладзе, наверное, приходит все-таки. Он степенный парень. И встает вопрос: продаваться или не продаваться? Сейчас прямо чистосердечное признание», — говорит Виктор, отмечая, что самое главное в начинающем артисте — наличие потенциала. По его словам, обеспеченные люди нередко обращаются к нему с просьбой помочь в раскрутке того или иного исполнителя.
Известно, что с Дробышем в разные периоды своей карьеры сотрудничали многие звезды шоу-бизнеса: Валерия, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Наталья Подольская, Слава, Елена Ваенга, Николай Носков и Настастья Самбурская.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Николай Носков , Кристина Орбакайте , Наталья Подольская , Стас Пьеха , Елена Ваенга , Виктор Дробыш , НТВ
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