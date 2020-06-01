Умер генеральный продюсер «Поле чудес»

Генеральный продюсер телешоу «Поле чудес» Анатолий Гольдфедер скончался в результате заболевания сердца, рака и коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом ведущий передачи Леонид Якубович сообщил ТАСС.

Гольдфедер, как сообщал «Рамблер», был продюсером «Поля чудес» с 1998 года. До того он работал режиссером массовых представлений в Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ (Росконцерт).

Сегодня Якубович рассказал, что довольно давно Гольдфедер был госпитализирован по причине обнаружения у него болезни сердца. Некоторое время спустя у него был диагностирован лейкоз, а недавно — еще и коронавирусная инфекция. Накануне Гольдфедер умер в возрасте 69 лет в Государственной клинической больнице (ГКБ) имени Боткина в Москве.

«Погиб мой брат», — объявил Якубович.

Он назвал Гольдфедера своим другом на протяжении более 40 лет, феноменальным организатором, человеком из старой гвардии и человеком, ответственным за 70% успеха «Поля чудес».

Телеведущий затруднился сказать, что будет с ним и программой после кончины продюсера, однако подчеркнул, что все, что будет происходить, станет следствием того, что оставил Гольдфедер.