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«Погиб мой брат»: умер продюсер «Поля чудес» 

Артём Кульша и ещё 8 11 минут назад
Умер генеральный продюсер «Поле чудес»
Фото: РИА Новости
Генеральный продюсер телешоу «Поле чудес» Анатолий Гольдфедер скончался в результате заболевания сердца, рака и коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом ведущий передачи Леонид Якубович сообщил ТАСС.
Гольдфедер, как сообщал «Рамблер», был продюсером «Поля чудес» с 1998 года. До того он работал режиссером массовых представлений в Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ (Росконцерт).
Скандал на "Поле чудес": Якубович грубо ответил журналистам
Сегодня Якубович рассказал, что довольно давно Гольдфедер был госпитализирован по причине обнаружения у него болезни сердца. Некоторое время спустя у него был диагностирован лейкоз, а недавно — еще и коронавирусная инфекция. Накануне Гольдфедер умер в возрасте 69 лет в Государственной клинической больнице (ГКБ) имени Боткина в Москве.
«Погиб мой брат», — объявил Якубович.
Он назвал Гольдфедера своим другом на протяжении более 40 лет, феноменальным организатором, человеком из старой гвардии и человеком, ответственным за 70% успеха «Поля чудес».
Телеведущий затруднился сказать, что будет с ним и программой после кончины продюсера, однако подчеркнул, что все, что будет происходить, станет следствием того, что оставил Гольдфедер.
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Шоу-бизнес , Леонид Якубович , ИТАР-ТАСС
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