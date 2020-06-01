Шнуров обматерил «голодных» звезд

Продолжая полемику о финансовом положении звезд российской эстрады, которая началась со спора с продюсером Иосифом Пригожиным около десяти дней назад, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вновь обратился к нецензурной лексике, чтобы выразить сарказм в отношении финансовых претензий популярных артистов.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вновь коснулся ситуации, в котором оказались звезды эстрады в очередном нецензурном стихотворении, которое он опубликовал в своем Instagram.

«Вжоперти сидели люди. // Да, без средств и взаперти», — начал он первое четверостишие.

К своей записи в блоге Шнуров также прикрепил картинку с текстом, поясняющим значение слова «вжоперти»: «находится в закрытом помещении без средств к существованию». В следующих строках Шнуров в грубой и экспрессивной форме выразил мысль, что даже активные действия не помогли людям поправить свое финансовое положение, и многие из них столкнулись с серьезным ухудшением условий своей повседневной жизни.

«Все попрятались по гнездам // И вельможи, и народ // Голодней всех было звездам // Взять они хотели (в) мрот», — завершил он свою публикацию.

Новое стихотворение Шнурова стало продолжением полемики, разразившейся между ним и продюсером Иосифом Пригожиным после слов последнего о тяжелой ситуации, в которой, по его словам, оказались многие звезды эстрады из-за ограничений на проведение массовых мероприятий.

«Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — говорил Пригожин.

В ответ на это Шнуров написал стихотворение, в котором в саркастической форме выразил сожаление российским популярным артистам и в шутку попросил всех помочь им «кто чем может», со своей стороны предложив отправить «сосиски из „Пятерочки“. После слов Шнурова продюсер опубликовал видеообращение, в котором обвинил своего оппонента в том, что тот „выдернул“ его слова из контекста.

»Речь шла о музыкантах, которые больше ничего не умеют делать, которые только играют и посвятили себя только творчеству. Мы говорим о малых предприятиях, мы говорим о ресторанах», — объяснил свое заявление Пригожин.

Своим мнением о ситуации также поделилась и супруга Пригожина певица Валерия , которая на предложение одного из комментаторов в своих социальных сетях «учиться жить экономнее» ответила, что они с супругом «и раньше не жировали».

После того, как Шнуров упомянул в своих стихах супругу продюсера, Пригожин выступил в его адрес с уже более резкой критикой

«Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, это любовь к трем веселым буквам. Тебе все равно, про кого с грязненькой рифмочкой — про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет», — написал он своих социальных сетях.

Шнуров же в свою очередь выступил с колонкой в «Комсомольской правде», где выразил уверенность, что популярность большинства современных российских «звезд» представляет собой «фикцию и миф».