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Седокова раскрыла секрет погашения ипотеки 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Украинская поп-певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала, как ей удалось оптимизировать обслуживание ипотечных кредитов. Секреты погашения долгов она раскрыла в своем Instagram-аккаунте.
Исполнительница выплачивает две ипотеки, стараясь при этом погашать их досрочно. Она планирует полностью избавиться от кредитного бремени за два года, вместо предусмотренных договорами 20 лет.
«Смотрите, сколько в месяц вы платите сумму основного долга, а сколько процентов, — посоветовала Седокова. — Приведу пример в моих цифрах. У меня есть ипотека на 7 миллионов, под процент 8,1. В ежемесячную оплату ипотеки входило всего лишь 12 тысяч основного долга и 55 тысяч — проценты. И чего же ипотека не становится меньше? А как, если в месяц я плачу всего 12 тысяч».
Певица рассказала, что 20 процентов с каждого заработка она направляет на досрочное погашение кредитов, при этом «гасит не сумму платежа, а срок договора».
«Если вы гасите сумму платежа, то у меня стоит предел, ниже которого цифра не может быть. Например в другой ипотеке я не могу заплатить меньше, чем 250 тысяч. Но если я хочу погасить срок, то в моем банке можно это делать и по 10 тысяч. Я могу отказаться от каких-то удовольствий и закрыть лучше ипотеку», — пояснила Седокова.
Ранее в июне певица похвасталась покупкой второй квартиры. Они приобрела жилое помещение без отделки и попросила у подписчиков помощи в поиске дизайнера и строительных материалов. Звезда планирует оформить квартиру в неоклассическом стиле.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Анна Седокова
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