Гузеева рассказала о некрасивом сыне 

Лариса Гузеева в эфире программы «На дачу» заявила , что назвала «некрасивым» своего сына сразу после его рождения. Актриса призналась, что ожидала увидеть совершенно другую внешность своего ребенка.

Гузеева родила сына Георгия в 1992 году от редактора Кахи Толордавы. Артистка отметила, что после появления на свет мальчика, которого она «вымаливала у Бога», она была разочарована.

«Посмотрев на него, я выпалила: «Какой он некрасивый», — призналась ведущая программы «Давай, поженимся!».

Актриса отметила, что ожидала увидеть ребенка «с синими глазами, длинными ресницами, черными бровями и волосами до плеч». Позже Гузеева смирилась с внешностью сына. При этом она подчеркнула, что воспитывала своих детей в строгости, поскольку ей приходилось много работать.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Гузеева призналась, что бросила сына в первый день после выписки из роддома. Артистка заявила, что оставила ребенка своей матери и мужу, а сама уехала к подруге. Она также отмечала, что ей совсем не хотелось

возвращаться к младенцу, но пришлось из-за настоятельных звонков родственников.