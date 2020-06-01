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Гузеева рассказала о некрасивом сыне 

Павел Тиунов и ещё 2 1 час назад
Гузеева рассказала о некрасивом сыне
Фото: ТАСС
Лариса Гузеева в эфире программы «На дачу» заявила, что назвала «некрасивым» своего сына сразу после его рождения. Актриса призналась, что ожидала увидеть совершенно другую внешность своего ребенка.
Гузеева родила сына Георгия в 1992 году от редактора Кахи Толордавы. Артистка отметила, что после появления на свет мальчика, которого она «вымаливала у Бога», она была разочарована.
«Посмотрев на него, я выпалила: «Какой он некрасивый», — призналась ведущая программы «Давай, поженимся!».
Актриса отметила, что ожидала увидеть ребенка «с синими глазами, длинными ресницами, черными бровями и волосами до плеч». Позже Гузеева смирилась с внешностью сына. При этом она подчеркнула, что воспитывала своих детей в строгости, поскольку ей приходилось много работать.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Гузеева призналась, что бросила сына в первый день после выписки из роддома. Артистка заявила, что оставила ребенка своей матери и мужу, а сама уехала к подруге. Она также отмечала, что ей совсем не хотелось
возвращаться к младенцу, но пришлось из-за настоятельных звонков родственников.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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