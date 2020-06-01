Кирилл Сафонов рассказал о разводе с первой женой

Актер Кирилл Сафонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему рухнул его первый брак с девушкой по имени Елена. Она родила ему в 1995 году дочь Анастасию. Вместе они были на протяжении десяти лет.

«Я поехал работать в один из театров в Израиль. Им был нужен молодой герой и я подходил на эту роль. Семья поехала вместе со мной. Это было в 1999 году. Я выучил иврит буквально за два месяца. Жене было жутко там интересно в Израиле. Все-таки совсем другая страна. Да, у нас в итоге не сложились отношения с первой женой. Кто в этом виноват сказать сложно. Мы развелись. Так произошло, это жизнь».

По словам актера, он прожил в Израиле семь лет. Там у него было много работы. Он уверенно чувствовал себя в профессии.

«Я вернулся в Москву в 2006 году. Приехал на фестиваль в столицу и в итоге здесь остался», — сказал он.

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