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Бывшая девушка принца Гарри назвала причину расставания с ним 

Lenta.ru и ещё 2 33 минуты назад
Ее слова приводит People.com.
Девушка рассказала, что за два года отношений с принцем испытывала огромное давление. По словам Бонас, она осознала, что не сможет жить в королевской семье. «Страх неудачи, страх быть отвергнутой, страх быть непонятой правильно, страх оказаться не такой идеальной», — объяснила модель. Кроме того, она планировала продолжать свою творческую карьеру.
Бонас также раскритиковала дресс-код на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. «Не люблю я эти шляпки. Это слишком сложно для людей», — отметила знаменитость.
Крессида Бонас встречалась с принцем два года, однако в 2014 году они расстались. Через год в британских СМИ появились слухи об их тайной помолвке, но они не подтвердились. Крессиду и Гарри познакомила двоюродная сестра принца принцесса Евгения. Как и Меган Маркл, Бонас актриса.
В ноябре 2017 года было объявлено о помолвке принца Гарри с актрисой Меган Маркл. Свадьба пары состоялась весной 2018 года.
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Шоу-бизнес , Видео , принц Гарри
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