Родившийся в Латвии Пельш предпочел жить в России

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Телеведущий Валдис Пельш в интервью "Вечерней Москве" заявил, что предпочитает жить в России из-за вариативности страны.

При этом он отметил, что в равной степени любит и Латвию , в которой появился на свет, и Россию.

"Это две прекрасные страны. Просто Россия вариативнее в плане совершенно удивительных мест. Мне очень интересно еще поездить по России", — рассказал Пельш.

Телеведущий подчеркнул, что есть несколько точек, которые ему обязательно нужно "застолбить".