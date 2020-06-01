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Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Родившийся в Латвии Пельш предпочел жить в России
Фото: РИА Новости
Телеведущий Валдис Пельш в интервью "Вечерней Москве" заявил, что предпочитает жить в России из-за вариативности страны.
При этом он отметил, что в равной степени любит и Латвию, в которой появился на свет, и Россию.
"Это две прекрасные страны. Просто Россия вариативнее в плане совершенно удивительных мест. Мне очень интересно еще поездить по России", — рассказал Пельш.
Телеведущий подчеркнул, что есть несколько точек, которые ему обязательно нужно "застолбить".
"Так что я здесь еще поживу", — заключил он.
В июне прошлого года ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий объявил о присвоении Пельшу звания почетного профессора Московского университета.
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Шоу-бизнес , Виктор Садовничий , МГУ , Вечерняя Москва , Латвия
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