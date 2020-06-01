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Появилось видео с дня рождения DJ Smash 

Вадим Дроздов 45 минут назад
Появилось видео с вечеринки на открытом воздухе в честь празднования дня рождения DJ Smash. На торжественном мероприятии присутствовали такие знаменитости, как Настасья Самбурская, Наталья Рудова и Михаил Галустян. Вечеринка проходила в частном загородном доме. А видео с праздниками снимали сами звезды и выкладывали все в своих Инстаграм-страницах. Пользователи социальных сетей возмутились такому контенту, потому что совсем недавно эти же знаменитости призывали всех не нарушать самоизоляцию и оставаться в своих домах. Никакой информации о штрафах для знаменитостей не поступало. И все произошло на контрасте с недавней новостью о вечеринке на крыше Альфа-банка. Там все участники получили штрафы.
Шоу-бизнес , Видео , Наталья Рудова , Андрей Ширман , Михаил Галустян , Настасья Самбурская , Альфа-банк
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