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Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве 

Павел Тиунов и ещё 2 36 минут назад
Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве
Фото: РИА Новости
Бывший муж актрисы Ирины Горбачевой актер Григорий Калинин в беседе с корреспондентом «Экспресс-газеты» признался, что изменял экс-супруге и страдал алкоголизмом. При этом артист отметил, что женские и мужские измены — это «разные вещи», между которыми нет равноправия.
Горбачева и Калинин развелись два года назад. Известно, что актриса уличила супруга в супружеской измене. Сама она не раз отмечала в интервью, что возвращалась к мужу, однако просить адюльтер так и не смогла. Пара рассталась.
Калинин в общении с журналистами заявил, что не понаслышке знает, что такое измена, поскольку изменяли и ему. Он отметил, что приобрел соответствующий опыт и сделал определенные выводы. При этом он обратил внимание на разные виды измен: по любви или привязанности, под воздействием алкоголя и в результате спонтанной страсти.
«Женская и мужская измена, как показывает практика, абсолютно разные вещи, тут нет равноправия», — заключил актер.
Он также признался, что раньше страдал алкоголизмом. Однако, когда артист осознал, что регулярное употребление спиртного становится для него проблемой, он обратился за помощью к специалистам.
«Сейчас даже пиво и вино не употребляю», — отметил Калинин.
В настоящее время, добавил актер, он находится в отношениях с актрисой Анной Лаврентьевой, но жениться снова не спешит. По его словам, штамп в паспорте ничего не значит. Зато развод впоследствии «напрягает».
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Шоу-бизнес , Ирина Горбачева , Григорий Калинин , Анна Лаврентьева , Экспресс-газета
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