Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве 

Бывший муж актрисы Ирины Горбачевой актер Григорий Калинин в беседе с корреспондентом «Экспресс-газеты» признался , что изменял экс-супруге и страдал алкоголизмом. При этом артист отметил, что женские и мужские измены — это «разные вещи», между которыми нет равноправия.

Горбачева и Калинин развелись два года назад. Известно, что актриса уличила супруга в супружеской измене. Сама она не раз отмечала в интервью, что возвращалась к мужу, однако просить адюльтер так и не смогла. Пара рассталась.

Калинин в общении с журналистами заявил, что не понаслышке знает, что такое измена, поскольку изменяли и ему. Он отметил, что приобрел соответствующий опыт и сделал определенные выводы. При этом он обратил внимание на разные виды измен: по любви или привязанности, под воздействием алкоголя и в результате спонтанной страсти.

«Женская и мужская измена, как показывает практика, абсолютно разные вещи, тут нет равноправия», — заключил актер.

Он также признался, что раньше страдал алкоголизмом. Однако, когда артист осознал, что регулярное употребление спиртного становится для него проблемой, он обратился за помощью к специалистам.

«Сейчас даже пиво и вино не употребляю», — отметил Калинин.