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Коронавирус выявили у Елены Воробей 

Вечерняя Москва 1 час назад
У Елены Воробей выявили коронавирус
Фото: Instagram
Актриса юмористического жанра Елена Воробей рассказала, что у нее подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
Как сообщила артистка в своем Instagram, о заболевании ей стало известно тремя днями ранее, но рассказать об этом сразу она не решилась — чтобы не волновать отца и не напоминать вновь о пандемии.
Тем не менее, Воробей все же предала гласности информацию о своем диагнозе в поддержку других заболевших. Звезда призвала пациентов не нервничать и не экспериментировать с собственным здоровьем, а обращаться к медикам и принимать меры.
Ранее коронавирусную инфекцию выявили у актрисы Алены Бабенко.
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