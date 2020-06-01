У Елены Воробей выявили коронавирус

Актриса юмористического жанра Елена Воробей рассказала, что у нее подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

Как сообщила артистка в своем Instagram, о заболевании ей стало известно тремя днями ранее, но рассказать об этом сразу она не решилась — чтобы не волновать отца и не напоминать вновь о пандемии.

Тем не менее, Воробей все же предала гласности информацию о своем диагнозе в поддержку других заболевших. Звезда призвала пациентов не нервничать и не экспериментировать с собственным здоровьем, а обращаться к медикам и принимать меры.

Ранее коронавирусную инфекцию выявили у актрисы Алены Бабенко.