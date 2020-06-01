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Кузьмин вмешался в конфликт с «нищими» артистами 

Мария Иванова и ещё 1 23 минуты назад
Музыкант Владимир Кузьмин напомнил артистам, которые жалуются на безденежье, о работающих «за копейки» врачах. Об этом сообщает «СтарХит».
Как писал «Рамблер», ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил «Вечерней Москве», что артисты из-за коронавируса оказались в «чудовищной» ситуации. По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».
Журналист «СтарХита» рассказал Кузьмину, что многие артисты сейчас просят помощи у государства.
«Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут. Скоро все начнется заново», — отметил он.
Кузьмин рассказал, что его музыканты не голодают, и он не знает, кто из его коллег страдает от финансовых проблем.
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Кузьмин , Иосиф Пригожин , StarHit
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