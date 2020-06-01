«Ты же не проститутка»: Пригожин ответил Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ записал видеообращение к певцу Сергею Шнурову . Как известно, у звезд возникла острая полемика. Пригожин заявил, что артистам непросто приходится во время пандемии. В ответ Шнуров в стихотворной форме высмеял Пригожина и его жену Валерию.

«Я не говорил, что мы в бедственном положении. Я сказал, что люди в бедственном положении. Музыканты в бедственном положении. Все находятся в абсолютно одинаковых условиях. Я говорил не о тебе, ни обо мне, ни о Валерии. Я говорил о других музыкантах, которые жалуются на тебя, которых ты выгнал и оставил без копейки денег».

Как заметил Пригожин, он в отличии от Шнурова заботится о своих сотрудниках.

«К примеру, я плачу водителю, которого уже два месяца не вызываю. Валерия Шнурова после этой истории абсолютно не уважает и считает нездоровым человеком», — сказал Пригожин.

Также продюсер заметил, что это не его рук дело переписка, в которой он угрожает Шнурову.