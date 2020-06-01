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«Ты же не девочка, не проститутка»: Иосиф Пригожин записал видеообращение к Шнурову 

Teleprogramma.pro 18 минут назад
«Ты же не проститутка»: Пригожин ответил Шнурову
Фото: globallookpress.com
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ записал видеообращение к певцу Сергею Шнурову. Как известно, у звезд возникла острая полемика. Пригожин заявил, что артистам непросто приходится во время пандемии. В ответ Шнуров в стихотворной форме высмеял Пригожина и его жену Валерию.
«Я не говорил, что мы в бедственном положении. Я сказал, что люди в бедственном положении. Музыканты в бедственном положении. Все находятся в абсолютно одинаковых условиях. Я говорил не о тебе, ни обо мне, ни о Валерии. Я говорил о других музыкантах, которые жалуются на тебя, которых ты выгнал и оставил без копейки денег».
Как заметил Пригожин, он в отличии от Шнурова заботится о своих сотрудниках.
«К примеру, я плачу водителю, которого уже два месяца не вызываю. Валерия Шнурова после этой истории абсолютно не уважает и считает нездоровым человеком», — сказал Пригожин.
Также продюсер заметил, что это не его рук дело переписка, в которой он угрожает Шнурову.
«Слава богу, что не я писал, но я готов с ней согласиться. Это просто ушлепский поступок, не мужской. Ты же не девочка, не проститутка. Есть телефоны. Зачем себя так вести. Шнур торгует матом, выставляет гениталии напоказ. Мат из уст Жванецкого — это художественное произведение. Мат из уст Шнурова — это пошлость. Сергей, я надеюсь, что тебе хватит мужества извиниться перед Валерией. Передо мной не надо», — сказал Пригожин.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , НТВ
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