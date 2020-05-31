«Выдумывает 17 женихов за неделю»: Кушанашвили о Волочковой 

Анастасия Волочкова часто рассказывает о своем таинственном поклоннике и даже озвучила дату предстоящей свадьбы.

Однако этого прячущегося от камеры незнакомца никто никогда не видел.

Журналист Отар Кушанашвили предположил, что его не видела и сама Волочкова, поскольку этот персонаж — вымышленный.

«Вы видели его? Снятого в дождь с четверга на пятницу, в полупрофиль кое-как! И это тот, кого скрывала Анастасия Волочкова? Так это грузчик, снятый со служебного входа! Ее новый жених — это все теория. Такого рода женщины не хотят, чтобы их считали одинокими, вот и выдумывают 17 женихов за неделю», — цитирует журналиста Экспресс Газета.

Кушанашвили считает, что все эти сказки балерина сочиняет для того, чтобы привлечь интерес к своей персоне и повысить собственную ценность в глазах публики.

Как сообщает «Рамблер», 4-летняя балерина Анастасия Волочкова совсем перестала следить за собой на вынужденной самоизоляции.

По крайней мере, именно такой вывод сделали многочисленные поклонники танцовщицы, обратившие внимание на то, что на протяжении четырех дней подряд Волочкова появляется в одной и той же одежде.