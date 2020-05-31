Киркоров в кризис вновь шокировал публику тратами

Филипп Киркоров , недавно публично пожаловавшийся на нехватку денег и необходимость распродать гардероб (футболки по 3000, рубашки по 7000 рублей) показал, какой за время самоизоляции сделал ремонт.

Он решил преобразить комнату сына Мартина.

Король поп-музыки выложил микро-ролик: первый кадр — он стоит среди куч стройматериалов. Щелчок пальцами — и второй кадр, уже отремонтированная и обставленная комната.

Комната оформлена в бежевых тонах.

«Ремонт за мгновение! Комната всего за 10 дней кардинально изменилась! Спасибо профессионалам и мастерам своего дела за красоту, оперативность и яркие эмоции!», — написал он в микроблоге.

Любящий отец, вероятно, не пожалел последних денег. Как сообщают СМИ, одна только кровать для Мартина стоит около миллиона рублей.

Надо сказать, что комната совсем не похожа на детскую, скорее, в ней есть что-то от хорошего номера в отеле.

«Красиво конечно. Но странный выбор стиля для комнаты маленького мальчика», — пишут поклонники в микроблоге.

Единственное, что придает жилплощади индивидуальность — стеллаж с футбольными мячами.

Сын Филиппа увлечен футболом.

Как ранее писал «Рамблер», по словам Киркорова, самая дорогая вещь в его гардеробе — балахон, расшитый библейскими фресками, в котором он снимался в клипе «Романы».

Стоимость балахона составляет 280 тысяч долларов — около 21 млн рублей.