Актер Павел Устинов стал доставщиком еды 

Павел Устинов в период профессиональной безработицы во время пандемии коронавируса не стал жаловаться или надеяться на помощь от государства.
Он пересмотрел недлинный список имеющихся свободных вакансий и устроился доставщиком еды.
Критериев для экстренного трудоустройства у актера было всего два — стабильные выплаты и простая работа, не требующая переквалификации.
Теперь Устинов развозит людям еду — когда на велосипеде, когда на общественном транспорте, и совершенно не огорчается.
Временная работа дает пусть небольшой, но достаточный для того, чтобы прожить трудный период, доход, и ему нравится целый день проводить на свежем воздухе.
Павел не теряет оптимизма — у него уже есть несколько договоренностей на перспективу, а пока он честно зарабатывает деньги и ждет, когда отменят все ограничения.
«Буквально за неделю до начала пандемии я прошел несколько кастингов на съемки, но теперь проекты заморожены, театры закрыты. Нужно сохранять форму, как физическую, так и духовную. Нужно продолжать читать, тренироваться, в зависимости от профессии — держать себя в тонусе. И тогда, когда все откроют, люди смогут спокойно продолжить свою работу», — цитирует слова актера СтарХит.
Как ранее писал «Рамблер», в сентябре 2019 года суд приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии по делу «о вывихнутом плече омоновца».
Тогда в интернете широко разошлось видео, на котором видно, что Устинов никакого сопротивления при аресте не оказывал, однако судья смотреть его отказался.
Лишь после апелляции адвокатов Устинова Мосгорсуд изменил приговор на год условного срока.