Актер Павел Устинов стал доставщиком еды 

Павел Устинов в период профессиональной безработицы во время пандемии коронавируса не стал жаловаться или надеяться на помощь от государства.

Он пересмотрел недлинный список имеющихся свободных вакансий и устроился доставщиком еды.

Критериев для экстренного трудоустройства у актера было всего два — стабильные выплаты и простая работа, не требующая переквалификации.

Теперь Устинов развозит людям еду — когда на велосипеде, когда на общественном транспорте, и совершенно не огорчается.

Временная работа дает пусть небольшой, но достаточный для того, чтобы прожить трудный период, доход, и ему нравится целый день проводить на свежем воздухе.

Павел не теряет оптимизма — у него уже есть несколько договоренностей на перспективу, а пока он честно зарабатывает деньги и ждет, когда отменят все ограничения.

«Буквально за неделю до начала пандемии я прошел несколько кастингов на съемки, но теперь проекты заморожены, театры закрыты. Нужно сохранять форму, как физическую, так и духовную. Нужно продолжать читать, тренироваться, в зависимости от профессии — держать себя в тонусе. И тогда, когда все откроют, люди смогут спокойно продолжить свою работу», — цитирует слова актера СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», в сентябре 2019 года суд приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии по делу «о вывихнутом плече омоновца».

Тогда в интернете широко разошлось видео, на котором видно, что Устинов никакого сопротивления при аресте не оказывал, однако судья смотреть его отказался.