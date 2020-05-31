Дочь Заворотнюк вновь прервала молчание

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В Интернете появляются противоречивые новости о состоянии 49-летней актрисы Анастасии Заворотнюк , которая борется с раком мозга. В последние недели стало распространяться все больше слухов, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» наконец-то пошла на поправку. Косвенным подтверждением этого стала возросшая сетевая активность старшей дочери артистки. Сегодня, 31 мая, Анна Заворотнюк впервые за долгое время показала, что она ест на завтрак.

На снимке изображены аппетитные блинчики с малиной, посыпанные сахарной пудрой. В подписи под фотографией Анна пожелала всем своим подписчикам хорошего дня.

Подписчики живо отреагировали на добрую запись Заворотнюк-младшей, также желая ей и ее матери благополучия.

«Анюта, и вам самого замечательного и солнечного дня. Приятного аппетита»,

«Доброго дня всем, друзья, на всех континентах! Каждодневной, уверенной победы над всеми катаклизмами»,