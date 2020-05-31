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Пригожин с Валерией так и не получили обещанный «Доширак» 

Ирина Лебедева 16 минут назад
«Людям врут»: Пригожин расстроился из-за «Доширака»
Фото: РИА Новости
Недавно партия «Коммунисты России», отреагировав на заявление Иосифа Пригожина о «чудовищном положении» представителей шоу-бизнеса, лишившихся заработков из-за повсеместного режима самоизоляции, объявила, что пошлет семье продюсера гуманитарную помощь.
Пригожину отправили гуманитарную помощь
На первое время выслан «Доширак», а далее Пригожину было предложено попробовать устроиться на стройку — рабочие руки там нужны всегда, а зарплата в 25-50 тысяч не даст умереть с голоду.
Пригожин же назвал эту историю с лапшой пиар-акцией партии, и отметил, что никакой гуманитарной помощи пока не дождался.
«Они людям врут и нам врут. До сих пор не получили от них "Доширак"», — приводит комментарий Пригожина Lenta.ru.
Впрочем, если посылку с лапшой быстрого приготовления отправили «Почтой России», а не курьерской службой, то еще какое-то время придется подождать.
Как сообщал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты из-за коронавируса оказались в «чудовищной» ситуации.
По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Почта России , Lenta.ru
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