«Людям врут»: Пригожин расстроился из-за «Доширака»

Недавно партия «Коммунисты России», отреагировав на заявление Иосифа Пригожина о «чудовищном положении» представителей шоу-бизнеса, лишившихся заработков из-за повсеместного режима самоизоляции, объявила, что пошлет семье продюсера гуманитарную помощь.

На первое время выслан «Доширак», а далее Пригожину было предложено попробовать устроиться на стройку — рабочие руки там нужны всегда, а зарплата в 25-50 тысяч не даст умереть с голоду.

Пригожин же назвал эту историю с лапшой пиар-акцией партии, и отметил, что никакой гуманитарной помощи пока не дождался.

«Они людям врут и нам врут. До сих пор не получили от них "Доширак"», — приводит комментарий Пригожина Lenta.ru.

Впрочем, если посылку с лапшой быстрого приготовления отправили « Почтой России », а не курьерской службой, то еще какое-то время придется подождать.

Как сообщал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты из-за коронавируса оказались в «чудовищной» ситуации.

По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».