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Кризис нипочем: Анна Седокова купила еще одну квартиру 

Ирина Лебедева 13 минут назад
В то время как Пригожин, Валерия, Тарзан и другие звезды шоу-бизнеса жалуются на отсутствие доходов, Анна Седокова чувствует себя вполне уверенно.
Тарзан нашел применение «половым навыкам»
Она купила еще одну квартиру и собирается сделать там хороший ремонт.
В инстаграме певица выложила фотографию недвижимости, где пока сделан только черновой ремонт, и написала гордый пост:
«Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает ещё одну квартиру».
Анна ищет дизайнера — стили, который ей нужен, одна уже обозначила: «неоклассика».
«Темное дерево, немного золотишка, и много мягкого уюта».
Также ей потребуется большая гардеробная с «множеством полочек», и много-много прочего.
Анна попросила подписчиков поделиться с ней контактами хороших специалистов и надежных фирм.
Надо сказать, что свою предыдущую квартиру Анна купила всего года два назад.
Тогда Седокова писала, что пришлось брать ипотечный кредит. Как видим, доходы певицы позволяют достаточно быстро решать жилищные вопросы.
Как сообщал «Рамблер», Седокова подготовила собственную книгу.
По признанию певицы, к этому событию она шла 10 лет — именно такой период и охватывает книга «Я — сильная, я — справлюсь».
Артистка пообещала, что фанаты смогут найти в ней ответы на самые популярные вопросы, которые Седокова не комментировала ранее.
В частности, в книге она рассказала о причинах ухода из знаменитого трио, об отце своего ребенка, о разводе, а также о конфликтах с мамой.
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Шоу-бизнес , Видео , Анна Седокова
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