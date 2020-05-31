Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни

Все новости на карте

Ирина Алферова не была счастлива в браке со знаменитым актером Александром Абдуловым.

Это была одна из самых красивых и известных артистических пар, но две звезды не смогли ужиться вместе.

Александр Абдулов ушел из жизни 12 лет назад, однако интерес к его творчеству и личности не иссяк до сих пор.

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.

Красавец актер пользовался огромным успехом у женщин, да и сам был любвеобильным, общительным и питал страсть к приключениям.

Алферовой, привыкшей к обожанию поклонников, не хватало внимания и понимания.

Ей хотелось стабильности и тихого и теплого семейного очага. Но Александр не умел жить по-другому.

«Он очень много натворил в этой жизни, но я его понимаю. Просто мне нужно было в жизни другое. Так как я актриса, я хотела больше внимания. От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я всё время плакала», — приводят слова народной артистки News.ru.

Ирина была уверена, что Абдулов сможет победить онкологию — насколько энергичным, подтянутым и жизнелюбивым он был.

Александр не собирался сдаваться, и даже будучи больным, встретив бывшую супругу на мероприятии в Кремле, рассказывал ей о своих планах на будущее.

Однако болезнь оказалась сильнее и актер ушел из жизни; было ему всего 54 года.

Как ранее писал «Рамблер», актриса Ирина Алферова не любит вспоминать о распавшемся браке с актером Александром Абдуловым.