Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни

Ирина Алферова не была счастлива в браке со знаменитым актером Александром Абдуловым.
Это была одна из самых красивых и известных артистических пар, но две звезды не смогли ужиться вместе.
Александр Абдулов ушел из жизни 12 лет назад, однако интерес к его творчеству и личности не иссяк до сих пор.
Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Красавец актер пользовался огромным успехом у женщин, да и сам был любвеобильным, общительным и питал страсть к приключениям.
Алферовой, привыкшей к обожанию поклонников, не хватало внимания и понимания.
Ей хотелось стабильности и тихого и теплого семейного очага. Но Александр не умел жить по-другому.
«Он очень много натворил в этой жизни, но я его понимаю. Просто мне нужно было в жизни другое. Так как я актриса, я хотела больше внимания. От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я всё время плакала», — приводят слова народной артистки News.ru.
Ирина была уверена, что Абдулов сможет победить онкологию — насколько энергичным, подтянутым и жизнелюбивым он был.
Александр не собирался сдаваться, и даже будучи больным, встретив бывшую супругу на мероприятии в Кремле, рассказывал ей о своих планах на будущее.
Однако болезнь оказалась сильнее и актер ушел из жизни; было ему всего 54 года.
Как ранее писал «Рамблер», актриса Ирина Алферова не любит вспоминать о распавшемся браке с актером Александром Абдуловым.
Сейчас она замужем за актером Сергеем Мартыновым, который, по ее словам, первым вселил в нее уверенность в том, что она хорошая театральная актриса.