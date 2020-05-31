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Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым 

News.ru 39 минут назад
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/GlobalLookPress
Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
Актриса призналась, что ей никогда не хватало внимания мужа. Она страдала от этого, потому что привыкла к вниманию поклонников.
Он очень много натворил в этой жизни, но я его понимаю. Просто мне нужно было в жизни другое. Так как я актриса, я хотела больше внимания. От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я всё время плакала, — поделилась Ирина Алфёрова в интервью KP.RU.
Она также сообщила, что ей не нравились в муже его любвеобильность, неугомонность и страсть к приключениям.
Актриса до последнего не верила, что Александр Абдулов умрёт от рака. Ирина Алфёрова была уверена, что благодаря своему энергичному и жизнелюбивому характеру актёр победит болезнь.
Я верила, что он поправится, он был очень энергичным. Он очень долго рассказывал мне о своих планах, когда мы увиделись в Кремле, — рассказал Ирина Алфёрова о последней встрече с Александром Абдуловым.
Ранее NEWS.ru писал, что дочь актрисы Ирины Алфёровой Ксения опубликовала фото своей матери. Оно вызвало восхищение у подписчиков. Они отметили, что актриса отлично выглядит в свои 68 лет.
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Шоу-бизнес , Ирина Алферова , Комсомольская правда
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