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Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной» аудитории 

Lenta.ru 58 минут назад
Пригожин объяснил «дебильную» аудиторию от Валерии
Фото: @valeriya
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил слова своей жены, певицы Валерии (Аллы Перфиловой) о «дебильной» аудитории. Об этом он рассказал в комментарии Пятому каналу.
Он опроверг информацию о том, что певица выразилась подобным образом о подписчиках.
«Она ничего не говорила, поэтому комментировать ничего не хочет. Она сказала, что не может позволить себе в определенное время вот эти все дебильные штучки, которые делают взрослые люди, это смотрится комично. Вот и все», — заявил продюсер.
Пригожин призвал представить, как это будет выглядеть, если «вы сейчас будете там наряду с маленькими детьми паясничать». По его словам, такие действия будут смотреться смешно.
«Вот что она сказала», — резюмировал муж Валерии.
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории во время телефонного разговора с коллегой Анитой Цой, которая стала участницей YouTube-шоу Comment Out. Цой выпало задание позвонить российской исполнительнице и предложить провести прямой эфир в социальной сети, подготовив различные челленджи. Валерия отказалась и назвала один из предложенных челленджей «каким-то трешем».
«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала. (…) Вот эти челленджи, мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато», — сказала артистка.
Позднее пользователи спросили Валерию, почему она оскорбила своих поклонников. Певица ответила, что речь шла не о ее аудитории, а той, «которая глотает тупой контент».
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Комментарии 11
Шоу-бизнес , Анита Цой , Иосиф Пригожин , Валерия
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