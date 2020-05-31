Охрана Малинина выставила вон его старшую дочь 

Любимые кровиночки — двойняшки от жены Эммы. В отношении Фрола и Устиньи Малинин — заботливый отец.

От предыдущего брака — сын Никита, с которым хоть и нет близких отношений, но нет и вражды.

И самая старшая дочь — Кира — от брака с Ольгой Зарубиной. С ними Александр не хочет иметь никаких дел.

Кира же много лет — ей самой уже 35! — пытается наказать Малинина за то, что он не помогал ей в детстве.

В этом ее поддерживает мать — Ольга Зарубина требует справедливости. Отказ Малинина от отцовских обязанностей и человеческого общения они оценили в 15 млн рублей.

«Я его дочь, я была рождена в браке и уверена: он должен отвечать за меня», — цитируют слова женщины 7Дней.

Между тем, брак Ольги Зарубиной и Александра Малинина распался, когда Кире не было еще и года.

Ольга уехала в Америку, вышла замуж и дала дочери фамилию нового мужа. О том, что ее родной отец — Александр Малинин, Кира узнала через много лет.

Сам певец категорически не хочет видеть свою бывшую семью.

Недавно охрана выставила вон приехавшую (правда, без приглашения) Киру. Отец к ней так и не вышел.

Как ранее писал «Рамблер», разбирательство с участием дочери Ольги Зарубиной длится уже не первый месяц.

Неоднократно Кира подмечала: она надеется, что отец, наконец, примет ее как родную и обеспечит ей такое же достойное существование, как и последним сыну и дочери — Фролу и Устинье.