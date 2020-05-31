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Охрана Малинина выставила вон его старшую дочь 

Ирина Лебедева и ещё 4 47 минут назад
Охрана Малинина выставила вон его старшую дочь
Фото: РИА Новости
У известного певца Александра Малинина четверо детей.
Любимые кровиночки — двойняшки от жены Эммы. В отношении Фрола и Устиньи Малинин — заботливый отец.
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От предыдущего брака — сын Никита, с которым хоть и нет близких отношений, но нет и вражды.
И самая старшая дочь — Кира — от брака с Ольгой Зарубиной. С ними Александр не хочет иметь никаких дел.
Кира же много лет — ей самой уже 35! — пытается наказать Малинина за то, что он не помогал ей в детстве.
В этом ее поддерживает мать — Ольга Зарубина требует справедливости. Отказ Малинина от отцовских обязанностей и человеческого общения они оценили в 15 млн рублей.
«Я его дочь, я была рождена в браке и уверена: он должен отвечать за меня», — цитируют слова женщины 7Дней.
Между тем, брак Ольги Зарубиной и Александра Малинина распался, когда Кире не было еще и года.
Ольга уехала в Америку, вышла замуж и дала дочери фамилию нового мужа. О том, что ее родной отец — Александр Малинин, Кира узнала через много лет.
Сам певец категорически не хочет видеть свою бывшую семью.
Недавно охрана выставила вон приехавшую (правда, без приглашения) Киру. Отец к ней так и не вышел.
Как ранее писал «Рамблер», разбирательство с участием дочери Ольги Зарубиной длится уже не первый месяц.
Неоднократно Кира подмечала: она надеется, что отец, наконец, примет ее как родную и обеспечит ей такое же достойное существование, как и последним сыну и дочери — Фролу и Устинье.
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Шоу-бизнес , Александр Малинин
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