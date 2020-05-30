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«Если он умрет, мне ничего не достанется»: «американская дочь» Малинина требует с отца 15 миллионов рублей 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Дочь Малинина требует с отца 15 миллионов
Фото: РИА Новости
«Американская дочь» Александра Малинина Кира вновь подала в суд на знаменитого отца. На этот раз девушка хочет получить от артиста 15 миллионов рублей. Разбирательство с участием дочери Ольги Зарубиной длится уже не первый месяц. Неоднократно Кира подмечала: она надеется, что отец, наконец, примет ее как родную и обеспечит ей такое же достойное существование, как и официальным сыну и дочери — Фролу и Устинье.
Стоило лишь Кире узнать, что Малинин попал в больницу, как девушка сразу же прилетела в Россию в надежде с ним повидаться. Однако встречи так и не произошло.
«Встреча прошла не так гладко, как я рассчитывала, поэтому мы с мамой решили подать в суд на этого человека. Я же его дочь, была официально рождена в браке. Он должен отвечать за меня! Я хочу, чтобы у меня было не меньше, чем у брата и сестры. И да, я не просто претендую на это завещание, я его заслуживаю! Если он умрет, не дай Бог, тогда мне ничего не достанется», — поделилась опасениями она.
Тем временем, сам Малинин не желает знать потенциальную родственницу. Певец категорически запретил впускать Киру на территорию его особняка, а также наотрез отказывается встречаться с ней. Зарубина же со своей стороны добавляет — она тоже не против получить некоторые отчисления в виде недвижимости. Хорошим вариантом для себя Ольга называет дом в Подмосковье.
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Шоу-бизнес , Александр Малинин
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