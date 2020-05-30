В Сеть попало фото Королевой без фотошопа

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Наташу Королеву. Не самый удачный снимок выложил Шура в инстаграме. Камера запечатлела самого шоумена, Андрея Державина

Привычно юная певица на фотографии выглядит не юной и довольно упитанной. Возможно, что платье с запахом совершенно не ее фасон.

Прическа с крендельками на голове также странно выглядит. В своей соцсети Королева выкладывает совсем другие снимки.

На фоне недавнего заявления супруга певицы Сергея Глушко о том, что артисты бедствуют, «разоблачающий» снимок Королевой дал хейтерам возможность поточить зубы.

«Ааааа…вон как оказывается с голоду пухнут…а то слышала, да не видела…бедная Наташенька…», «Распухла на карантине», «Не узнала Королеву! Видно что была долго на самоизоляции».

Как ранее сообщал «Рамблер», супруг певицы Наташи Королевой стриптизер Тарзан в Instagram сообщил, что прекращает всякое общение с журналистами.

Напомним, несколько дней назад он заявил, что артисты оказались в крайне бедственном положении. Они лишены хоть какого-то заработка.