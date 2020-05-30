В Сеть попало фото Королевой без фотошопа

Не самый удачный снимок выложил Шура в инстаграме. Камера запечатлела самого шоумена, Андрея Державина и Наташу Королеву.
Привычно юная певица на фотографии выглядит не юной и довольно упитанной. Возможно, что платье с запахом совершенно не ее фасон.
Прическа с крендельками на голове также странно выглядит. В своей соцсети Королева выкладывает совсем другие снимки.
На фоне недавнего заявления супруга певицы Сергея Глушко о том, что артисты бедствуют, «разоблачающий» снимок Королевой дал хейтерам возможность поточить зубы.
«Ааааа…вон как оказывается с голоду пухнут…а то слышала, да не видела…бедная Наташенька…», «Распухла на карантине», «Не узнала Королеву! Видно что была долго на самоизоляции».
Как ранее сообщал «Рамблер», супруг певицы Наташи Королевой стриптизер Тарзан в Instagram сообщил, что прекращает всякое общение с журналистами.
Напомним, несколько дней назад он заявил, что артисты оказались в крайне бедственном положении. Они лишены хоть какого-то заработка.
При этом он привел в пример пенсионеров, которым грех жаловаться.