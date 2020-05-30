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Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
Фото: Instagram
Анне-Марии, дочери Михаила Ефремова и Ксении Качалиной (четвертый брак актера) — 19 лет.
Девушка была гостьей студии ток-шоу «Секрет на миллион», где рассказала, что еще не определилась до конца, какого она пола.
Даже рассказывая о себе, она употребляла слова то мужского, то женского рода.
«Есть люди, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным — так называемые небинарные персоны. Я именно такой персоной себя и считаю. Поэтому я периодически говорю о себе в мужском роде, а периодически в женском», — цитирует слова Анны-Марии «Комсомольская правда».
На вопрос Леры Кудрявцевой о том, есть ли у Ефремовой парень, та ответила, что у нее есть девушка, и это «гораздо лучше».
Так же Анна-Мария сообщила, что ее отец относится к ее ориентации «более-менее нейтрально», и ей «в этом плане повезло».
Что же касается планов на будущее, то у нее есть мечта создать семью с девушкой, усыновить ребенка и уехать в Англию, купив там коттедж.
Как сообщал «Рамблер», актер Михаил Ефремов заявил, что пандемия коронавирусной инфекции превратила его и его коллег по цеху в «дармоедов».
Артисты, по его словам, не могут прожить без зрителя.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Лера Кудрявцева , Ксения Качалина , Комсомольская правда , Великобритания
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