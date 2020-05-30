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Пригожину стали присылать «проклятья и гадости» 

Ирина Лебедева 19 минут назад
Пригожину стали присылать «проклятья и гадости»
Фото: Instagram
Пригожин рассказал, что после того, как к его словам «прицепился» Сергей Шнуров, ему стали присылать «проклятья и гадости».
А он всего лишь хотел вступиться за тех коллег по цеху, которые сейчас бедствуют из-за отсутствия заработка.
По словам продюсера, он бы не стал вступать в перепалку с музыкантом, если бы тот не задел и его супругу — певицу Валерию.
«Он меня цеплял, цеплял. Почему я должен терпеть? Честно говоря, меня всегда бесит, когда человек задевает кого-то из семьи», — цитирует слова Пригожина НТВ.
Также Пригожин признался, что отправлял Шнурову нецензурные СМС. По его словам, делал он это потому, что не мог дозвониться и переговорить напрямую
Также продюсер рассказал, что супруга не поддерживает его «военные действия» в отношении Шнурова. Но он, хоть Валерию и уважает, будет поступать, как считает нужным.
Как ранее писал «Рамблер», Пригожин отправил Шнурову СМС с угрозами. А Шнуров опубликовал эти сообщения на своей странице в Инстаграм.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Валерия , НТВ
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