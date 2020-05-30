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Пригожину и Валерии передали «Доширак» 

Ирина Лебедева 15 минут назад
Пригожину и Валерии передали «Доширак»
Фото: РИА Новости
После жалоб на «чудовищное положение» артистов в период пандемии партия «Коммунисты России» решила направить семье продюсера Иосифа Пригожина «гуманитарную помощь» — пачки «Доширака», — информирует РИА Новости.
Также партия обнародовала свое обращение к Пригожину. В частности, там говорится:
«Общеизвестно, что артисты вашего уровня за один корпоратив получают столько, сколько рабочий завода или офисный служащий не получат и за год тяжелой работы, а то и за несколько лет».
То есть, артисты — не самая нуждающаяся категория граждан России, даже во время режима карантина.
Пригожину и другим его коллегам было предложено попробовать себя в другой профессии — например, всегда требуются рабочие руки на стройках.
Заработать там можно 25-50 тысяч рублей, что даст возможность не умереть с голоду.
Как сообщал «Рамблер», Пригожин отправил Шнурову СМС с угрозами.
А Шнуров опубликовал эти сообщения на своей странице в Инстаграм.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , РИА Новости
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