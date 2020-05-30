Пригожину и Валерии передали «Доширак» 

Все новости на карте

После жалоб на «чудовищное положение» артистов в период пандемии партия «Коммунисты России» решила направить семье продюсера Иосифа Пригожина «гуманитарную помощь» — пачки «Доширака», — информирует РИА Новости.

Также партия обнародовала свое обращение к Пригожину. В частности, там говорится:

«Общеизвестно, что артисты вашего уровня за один корпоратив получают столько, сколько рабочий завода или офисный служащий не получат и за год тяжелой работы, а то и за несколько лет».

То есть, артисты — не самая нуждающаяся категория граждан России, даже во время режима карантина.

Пригожину и другим его коллегам было предложено попробовать себя в другой профессии — например, всегда требуются рабочие руки на стройках.

Заработать там можно 25-50 тысяч рублей, что даст возможность не умереть с голоду.

Как сообщал «Рамблер», Пригожин отправил Шнурову СМС с угрозами.

А Шнуров опубликовал эти сообщения на своей странице в Инстаграм.