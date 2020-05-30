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«Давно простила и отпустила»: Степаненко о Петросяне 

Ирина Лебедева 13 минут назад
«Давно простила и отпустила»: Степаненко о Петросяне
Фото: РИА Новости
В свое время развод одной из самых, казалось бы, дружных пар российской эстрады — более 30 лет вместе — был шоком для публики.
Сама Елена Степаненко признается, что пережила крах своего брака крайне тяжело. Но время лечит, и порой трудности подталкивают нас в новую жизнь и к новым победам.
Так в судьбе юмористки и произошло. Несмотря на все трудности, Елена Григорьевна сумела изменить жизнь к лучшему.
Артистка занялась собой, похудела на 43 килограмма, и стабильно удерживает результат.
Стала телеведущей на канале Россия 1 с собственным шоу. Освоила социальные сети.
«Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы все, что он задумал, исполнилось», — приводит слова Степаненко СтарХит.
А прошлое — осталось позади.
«Сегодня мне хорошо и я могу назвать себя счастливым человеком. А разве можно быть несчастливой, будучи здоровой, имея прекрасную авторскую программу и чувствуя любовь и поддержку родных, близких и даже далеких мне людей».
Как сообщал «Рамблер», юмористка Елена Степаненко опубликовала в Instagram фото времен своей молодости.
По мнению фанатов, на фото она один в один похожа на нынешнюю жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , StarHit
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