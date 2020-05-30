Пригожин требует денег от государства 

Все новости на карте

Иосиф Пригожин уже неоднократно заявлял, что государство должно поддерживать артистов в тяжелые времена.

Он считает, что вправе, в частности, требовать свои деньги от государства, поскольку является добросовестным налогоплательщиком.

Сейчас же самое время, чтобы потребовать деньги, выплаченные государству, обратно.

«Я еще раз повторюсь, что я лично налоги плачу как индивидуальный предприниматель. Все это можно проверить», — приводит его слова Экспресс газета.

Продюсер считает, что необходимо создать фонд, который поддержал бы деятелей культуры и коллективы, попавшие в трудную ситуацию.

«Но этот фонд должен быть непоколебимым, то есть никто не может транжирить бесцельно средства на свои потребности, деньги ни в коем случае не должны оседать в чьих-то карманах».

Как ранее п исал «Рамблер», очередной громкий скандал разгорелся в российском шоу-бизнесе. Иосиф Пригожин пригласил музыканта Сергея Шнурова на мужской разговор.

Продюсер решил заступиться за свою супругу Валерию, которую Сергей Шнуров упомянул в своём стихотворении.