Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Пескова рассказала, что одноклассники ее травили 

Ирина Лебедева 29 минут назад
Дочь Пескова рассказала, что одноклассники ее травили
Фото: Instagram
Лиза Пескова высказалась по проблеме бодипозитива и поделилась откровениями о себе.
Дочь пресс-секретаря президента, оказывается, в школьные годы была «гадким утенком», и поэтому подвергалась буллингу.
Однако со временем она взялась за себя, но пережитое в детстве серьезно повлияло на ее отношение к людям.
«Я никогда в жизни не судила людей по их внешности. Более того сама, подвергшись буллингу в школьные годы, я не понимала, как можно делать или говорить что-то негативное в отношение человека, внешность которого не нравится», — приводит слова девушки Экспресс Газета.
При этом Елизавета четко разделяет те недостатки внешности, которые неизменимы — их, как она считает, просто нужно принять. И те, которые проистекают из обыкновенной лени и нежелания заниматься собой.
«Я знаю, какой могу быть и каких результатов способна добиться. Это уважение к себе и тому, что дал тебе Бог в первую очередь. Если боди-позитивщицы все принимают и комфортно ощущают себя в своём крупном теле, чем им так мешает шоу с подтянутыми женщинами? Лично я, смотря на моделей, думаю о том, сколько мне предстоит над собой работать, а не том, какие организаторы бездушные нетолерантные твари».
Как сообщает «Рамблер», дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза заболела в Москве, обратилась за медицинской помощью и позднее сравнила опыт обращения к врачам в России и за рубежом.
Лиза Пескова до возвращения в Москву жила и училась в школе во Франции.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Песков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Песков кардинально изменил свой образ
Песков кардинально изменил свой образ
Раскрыты детали убийства кубинки в Москве
Раскрыты детали убийства кубинки в Москве
Люди в костюмах вламываются в квартиры. «Грозят штрафом»
Люди в костюмах вламываются в квартиры. «Грозят штрафом»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
Видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России отреагировали на заявление Меркель по Крыму
01:19
В России отреагировали на заявление Меркель по Крыму
Политика
«Я кадык бы ему вырвал!»
02:29
«Я кадык бы ему вырвал!»
Шоу-бизнес
«Очень тяжело»: Поргина о положении артистов
04:23
«Очень тяжело»: Поргина о положении артистов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение