Дочь Пескова рассказала, что одноклассники ее травили 

Лиза Пескова высказалась по проблеме бодипозитива и поделилась откровениями о себе.

Дочь пресс-секретаря президента, оказывается, в школьные годы была «гадким утенком», и поэтому подвергалась буллингу.

Однако со временем она взялась за себя, но пережитое в детстве серьезно повлияло на ее отношение к людям.

«Я никогда в жизни не судила людей по их внешности. Более того сама, подвергшись буллингу в школьные годы, я не понимала, как можно делать или говорить что-то негативное в отношение человека, внешность которого не нравится», — приводит слова девушки Экспресс Газета.

При этом Елизавета четко разделяет те недостатки внешности, которые неизменимы — их, как она считает, просто нужно принять. И те, которые проистекают из обыкновенной лени и нежелания заниматься собой.

«Я знаю, какой могу быть и каких результатов способна добиться. Это уважение к себе и тому, что дал тебе Бог в первую очередь. Если боди-позитивщицы все принимают и комфортно ощущают себя в своём крупном теле, чем им так мешает шоу с подтянутыми женщинами? Лично я, смотря на моделей, думаю о том, сколько мне предстоит над собой работать, а не том, какие организаторы бездушные нетолерантные твари».

Как сообщает «Рамблер», дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза заболела в Москве, обратилась за медицинской помощью и позднее сравнила опыт обращения к врачам в России и за рубежом.