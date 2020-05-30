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Костюшкин объяснил, для чего рассказал об изнасиловании 

Ирина Лебедева 1 час назад
Стас Костюшкин, экс-участник группы «Чай вдвоем» в микроблоге объяснил подписчикам, для чего спустя столько лет сделал признание, что в детстве был жертвой изнасилования.
По словам музыканта, он рассказал эту историю для родителей — чтобы они не теряли контакт со своими детьми, а также — для повзрослевших детей — чтобы на личном примере показать, что все это можно пережить и не нести на себе груз вины, а стать вполне успешным человеком.
"Достал и засунул каждому в рот"
Надо сказать, что не все фолловеры считают, что о подобных вещах следует рассказывать во всеуслышание.
Но большинство подписчиков поддержали Костюшкина.
«Вы настоящий и искренний! Это подкупает. Кому что — то не нравится, значит, зависть или злость, что не могут позволить себе быть самим собой, это абсолютно их проблемы!»
Как сообщает «Рамблер», певец Стас Костюшкин пережил в детстве сексуальное насилие со стороны мужчины.
Об этом он сам рассказал в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!»
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Шоу-бизнес , Видео , Стас Костюшкин
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