Стас Костюшкин , экс-участник группы «Чай вдвоем» в микроблоге объяснил подписчикам, для чего спустя столько лет сделал признание, что в детстве был жертвой изнасилования.

По словам музыканта, он рассказал эту историю для родителей — чтобы они не теряли контакт со своими детьми, а также — для повзрослевших детей — чтобы на личном примере показать, что все это можно пережить и не нести на себе груз вины, а стать вполне успешным человеком.

Надо сказать, что не все фолловеры считают, что о подобных вещах следует рассказывать во всеуслышание.

Но большинство подписчиков поддержали Костюшкина.

«Вы настоящий и искренний! Это подкупает. Кому что — то не нравится, значит, зависть или злость, что не могут позволить себе быть самим собой, это абсолютно их проблемы!»

Как сообщает «Рамблер», певец Стас Костюшкин пережил в детстве сексуальное насилие со стороны мужчины.