Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лоза высказался о конфликте Шнурова и Пригожина 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Лоза высказался о конфликте Шнурова и Пригожина
Фото: РИА Новости
Певец и композитор Юрий Лоза в Facebook прокомментировал спор продюсера Иосифа Пригожина и лидера группы «Ленинград» о бедственном положении российских артистов на фоне коронавируса.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между деятелями шоу-бизнеса завязался после того, как Пригожин в прессе пожаловался на тяжелое положение артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые его коллеги вынуждены буквально голодать. На высказывание продюсера отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который пообещал прислать Пригожину и его жене певице Валерии «сосиски из „Пятерочки“.
По словам Лозы, „докучливая журналистка“ пыталась заставить его высказаться по поводу слов Пригожина, и он ответил, что „нужно помогать не только артистам, а вообще всем, кто оказался без работы“.
»Она мне — вот Пригожин жалуется, что ему пришлось распустить коллектив. Я ей — понимаю, ведь у меня та же ситуация. Но я давно сказал своим ребятам, что могут возникнуть обстоятельства, при которых я не смогу обеспечить их работой, и чтобы они были готовы прокормиться каким-то другим трудом», — рассказал артист.
Он напомнил, что у музыкантов есть руки и ноги и они вполне могут «разносить пиццу или работать санитаром», если встанет вопрос о выживании.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никас Сафронов отчитал жалующихся на бедность артистов
Никас Сафронов отчитал жалующихся на бедность артистов
Жигунов подал в суд на пристава
Жигунов подал в суд на пристава
Тарзан нашел применение «половым навыкам»
Тарзан нашел применение «половым навыкам»
США нанесли решающий удар ВОЗ
США нанесли решающий удар ВОЗ
В России заявили о новой угрозе из-за рубежа
В России заявили о новой угрозе из-за рубежа
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение