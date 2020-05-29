Лоза высказался о конфликте Шнурова и Пригожина 

Как сообщал «Рамблер», конфликт между деятелями шоу-бизнеса завязался после того, как Пригожин в прессе пожаловался на тяжелое положение артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые его коллеги вынуждены буквально голодать. На высказывание продюсера отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров , который пообещал прислать Пригожину и его жене певице Валерии «сосиски из „Пятерочки“.

По словам Лозы, „докучливая журналистка“ пыталась заставить его высказаться по поводу слов Пригожина, и он ответил, что „нужно помогать не только артистам, а вообще всем, кто оказался без работы“.

»Она мне — вот Пригожин жалуется, что ему пришлось распустить коллектив. Я ей — понимаю, ведь у меня та же ситуация. Но я давно сказал своим ребятам, что могут возникнуть обстоятельства, при которых я не смогу обеспечить их работой, и чтобы они были готовы прокормиться каким-то другим трудом», — рассказал артист.

Он напомнил, что у музыкантов есть руки и ноги и они вполне могут «разносить пиццу или работать санитаром», если встанет вопрос о выживании.