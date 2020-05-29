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«Мы разошлись!»: Алена Гаврилова подтвердила разрыв с Эмином Агаларовым 

Вечерняя Москва 2 часа назад
«Разошлись!»: Гаврилова подтвердила разрыв с Агаларовым
Фото: instagram.com/agavrilova777
Супруга Эмина Агаларова подтвердила расставание с исполнителем. Об этом девушка написала на личной странице в социальной сети Instagram.
По всей видимости, модель не стремилась сообщать об этом подписчикам напрямую. О ситуации в семье она высказалась в комментариях, отвечая одному из пользователей.
— Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того, чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда, — написала Гаврилова.
instagram.com/agavrilova777
А в пятницу, 29 мая девушка выложила в Stories цитату, которая, как подчеркнула, отражает ее текущее настроение: «Ты останавливаешься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке. То есть, в принципе, мир продолжает жить и без тебя. Понимать это — больно. Но важно».
Ранее модель публиковала только фотографию с маленькой дочкой. Никаких заявлений касательно мужа она не делала.
Напомним, что 13 мая Эмин Агаларов намекнул на расставание с супругой. В загадочном посте он поблагодарил Гаврилову за проведенное вместе время и выразил ей уважение. Однако вместе с тем певец подчеркнул, что «все обязательно получится».
Сама модель отказалась прояснять ситуацию. Девушка заявила, что ей необходимо прийти в себя, и призвала фанатов не докучать ей бесконечными сообщениями.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Эмин Агаларов
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