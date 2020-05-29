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«Бывших эскортниц не бывает»: подноготная шоу «Холостяк» 

Павел Тиунов и ещё 4 1 час назад
«Бывших эскортниц не бывает»: подноготная шоу «Холостяк»
Фото: Кадр из шоу "Холостяк"
Стоматолог из Москвы Антон Криворотов, выбравший на шоу «Холостяк» кубинскую фотомодель Барбару Пино, заявил, что с юмором относится к слухам о том, что его избранница была стриптизершей и эскортницей. Об этом пишет «СтарХит».
«Хорошо отношусь к этим слухам. Она меня многому научила. И вообще бывших эскортниц не бывает. Это наша отдельная статья доходов», — пошутил Криворотов.
Он также подчеркнул, что придерживается мнения, что нужно не опираться на сплетни, а верить словам близкого человека.
В свою очередь Пино заявила, что ее раздражают вопросы о ее прошлом и подчеркнула, что работала моделью и отношения к эскорту не имеет.
«Рамблер» писал, что в финале шоу «Холостяк» кубинка обошла экс-жену топ-менеджера «ЛУКОЙЛа» Елизавету Адаменко, которая очень хотела завоевать сердце Криворотова и намекала, что ей будет трудно смириться, если он не выберет ее.
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Шоу-бизнес , Лукойл , StarHit , Москва
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