«Бывших эскортниц не бывает»: подноготная шоу «Холостяк» 

Стоматолог из Москвы Антон Криворотов, выбравший на шоу «Холостяк» кубинскую фотомодель Барбару Пино, заявил, что с юмором относится к слухам о том, что его избранница была стриптизершей и эскортницей. Об этом пишет «СтарХит».

«Хорошо отношусь к этим слухам. Она меня многому научила. И вообще бывших эскортниц не бывает. Это наша отдельная статья доходов», — пошутил Криворотов.

Он также подчеркнул, что придерживается мнения, что нужно не опираться на сплетни, а верить словам близкого человека.

В свою очередь Пино заявила, что ее раздражают вопросы о ее прошлом и подчеркнула, что работала моделью и отношения к эскорту не имеет.