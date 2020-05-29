Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тодоренко пожертвовала здоровьем ребёнка ради съёмок 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Тодоренко пожертвовала здоровьем ребёнка ради съёмок
Фото: reginatodorenko/instagram
Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что почти сразу после родов приступила к работе.
Блогер вернулась к съёмкам, когда малышу было два месяца. Она брала сыне везде. В какой-то момент он заболел. Врачи поставили диагноз «трахеит». Звёздная мама, испугавшись за здоровье своего отпрыска, всё же решила не отрываться от графика.
Интересно, вспомнит ли Медвежонок, как ездил с мамой на обучение, как заболел трахеитом в 2 месяца, а нам вылетать на следующий день в другую страну на съемку. Ох, если бы вы знали, как мне было страшно и какое гадкое чувство вины съедало изнутри, боясь не додать малышу необходимого внимания и ласки. Я вот смотрю на некоторых мам и восхищаюсь, как у них так легко получается оставить ребёнка на бабушку, — цитирует «Экспресс газета» слова светской львицы.
По словам звезды, она испытывает чувство вины, что могла недодать Майклу необходимую любовь и заботу, так как продолжала много работать. Ей даже пришлось сделать из собственной квартиры съёмочную площадку. Так она совместила работу и семью.
Ранее молодая мама рассказала, что позволяет сыну всё испробовать на себе и не хочет мешать ему развиваться. По её мнению, это гораздо лучше, чем всё запрещать. 29-летняя Тодоренко часто даёт ребёнку смартфон на изучение, не прочь купить ему розетку, чтобы он смог разобрать её и наконец посмотреть, что внутри. При этом многие её поклонники выразили несогласие с таким подходом и предупредили ведущую, что в жизни ребёнка должны быть запреты, иначе он вырастет неуправляемым.
Как писал NEWS.ru, в апреле редакция журнала Glamour лишила Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
News.ru: последние новости
Филипп Киркоров показал джинсы за 2 миллиона рублей Филипп Киркоров показал джинсы за 2 миллиона рублей Тарзан нашёл работу «по специальности» после жалоб на нехватку денег Тарзан нашёл работу «по специальности» после жалоб на нехватку денег От коронавируса умер муж актрисы Натальи Вавиловой От коронавируса умер муж актрисы Натальи Вавиловой
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Регина Тодоренко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Галкин спародировал совещание Путина и Собянина
Галкин спародировал совещание Путина и Собянина
В Москве назвали опасный для коронавируса возраст
В Москве назвали опасный для коронавируса возраст
«Павел Державин» проходит испытания с опережением сроков
«Павел Державин» проходит испытания с опережением сроков
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение