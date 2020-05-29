Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве 

Актер Владимир Сычев был ложно обвинен в двойном убийстве. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала «Россия».

48-летний Сычев, как сообщал «Рамблер», известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «ДМБ», «Дальнобойщики», «Бумер», «Шультес», «Бабло», «Духless», «Физрук», «Парень с нашего кладбища» и «Вы все меня бесите».

Известно, что в 1990-х годах он был причастен к преступному миру. Сегодня актер стал героем очередного эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него он рассказал, что участвовал в криминальных делах, чтобы прокормить себя, и никогда не считал, как считают некоторые, это романтичным.

По словам Сычева, множество раз он избегал смерти в ходе разборок только потому, что не мог принять в них участие, так как играл в театре. Также он рассказал, что однажды его арестовали по подозрению в убийстве двоих человек.

«Я был в шоке!» — признался актер.

Из его автомобиля украли документы. Шесть месяцев спустя вор насмерть сбил пешеходов, был пойман с документами Сычева, но неким образом ушел от ответственности. Тогда полицейские в попытке как можно скорее закрыть дело обвинили в произошедшем актера. Обвинения были сняты с него лишь после того, как свидетель аварии не опознал Сычева.