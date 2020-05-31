Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о жестокости отца к больной жене 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Дочь обвинила Успенского в жестокости к больной жене
Фото: globallookpress.com
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна заявила о жестокости отца по отношению к своей первой жене, ее матери. Об этом она рассказала в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».
Успенская призналась, что отец был груб не только с ней, но и с ее матерью.
«Он знал, что у нее рак груди, но вместо поддержки отправил ее в секту и бросил там. В секте практиковали избиение детей», — сказала она.
26 мая дочь Успенского Татьяна назвала отца тираном и рассказала о насилии в семье. По ее словам, грубость, хамство, контроль и принуждение были нормой жизни Успенского. При этом на людях он демонстрировал показную идиллию. Кроме того, у писателя были проблемы с алкоголем, однако он отказывался обращаться к специалистам. Позднее, 28 мая, бывшая жена писателя Элеонора Филина заявила, что во время совместной жизни она неоднократно становилась жертвой давления и агрессии с его стороны. Она также подтвердила, что Татьяна действительно «всю жизнь страдала» от жестокости со стороны отца.
Эдуард Успенский скончался 14 августа 2018 года. У него было выявлено злокачественное новообразование.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Последние новости
Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса В России захотели штрафовать за отказ от вакцинации В России захотели штрафовать за отказ от вакцинации Назван способ облегчить жизнь в России в эпоху постпандемии Назван способ облегчить жизнь в России в эпоху постпандемии
Комментарии
Шоу-бизнес , Элеонора Филина , Эдуард Успенский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
В Роскосмосе оценили запуск корабля Илона Маска
В Роскосмосе оценили запуск корабля Илона Маска
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Видео
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
Наука и техника Наука
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение