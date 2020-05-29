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«Совесть есть?»: вдова Караченцова опровергла слухи о нищете 

Артём Кульша 17 минут назад
Вдова Караченцова прокомментировала слухи о своей нищете
Фото: РИА Новости
Прозябание актрисы Людмилы Поргиной — выдумка тупых, бесстыдных и бессовестных людей. Об этом она сама заявила «Царьграду».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Поргина заявила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сидит без денег в двухэтажном особняке с сыном, невесткой, внуками, шестью кошками, четырьмя попугаями и собакой и ужасается, видя размер налогов, которые ей необходимо заплатить.
«Это бесстыдство полное! Это какая-то тупизна! Совесть есть у людей?!» — заявила она вчера.
Актриса выразила уверенность, что вообще не могла сказать о себе подобное, а также что не может прозябать, потому что получает пенсию, заработную плату и массу чего еще, владеет дачей, у нее есть собака, кошка, попугай и множество людей, с которыми она обсуждает оперу и поэзию. Она добавила, что порой испытывает сильную грусть, видя людей, которые покупают в магазине одну сосиску.
«Руки трясутся у меня в этот момент!» — призналась Поргина.
Во вторник актриса Татьяна Бронзова пристыдила Поргину за ее жалобу на безденежье. Она высказала мнение, что коллега, Заслуженная артистка России, получает пенсию в размере примерно 50 тысяч рублей в месяц.
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Шоу-бизнес , Татьяна Бронзова , Царьград ТВ
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