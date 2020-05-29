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Жигунов подал в суд на пристава 

Артём Кульша и ещё 4 1 час назад
Жигунов подал в суд на пристава
Фото: РИА Новости
Актер Сергей Жигунов подал в суд на судебного пристава. Об этом сообщает «СтарХит».
Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», Жигунов взял в одном из банков многомиллионный кредит. Он не смог его вернуть.
Некоторое время назад по этой причине в счет погашения долга с аукциона были проданы одна их квартир актера в Москве, дом и земельный участок в Московской области, гараж и баня.
Вырученная сумма не покрыла задолженность полностью. Недавно по этой причине на личные вещи Жигунова из квартиры на Мосфильмовской улице в столице, которая пока ему принадлежит, был наложен арест. Всего были арестованы 45 вещей, в том числе мебель, принтер и несколько компьютеров.
На днях актер подал иск против сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, который осуществлял арест.
По его мнению, пристав нарушил правила при проведении процедуры — вошел в квартиру без его разрешения, арестовал вещи, которые не упомянул в выданном ему документе, и вещи, которые принадлежат не ему, а также не упомянул в документе имена понятых. Заседание Останкинского районного суда Москвы по жалобе Жигунова назначено на 4 июня.
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Шоу-бизнес , Другое , Сергей Жигунов
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