Жигунов подал в суд на пристава 

Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», Жигунов взял в одном из банков многомиллионный кредит. Он не смог его вернуть.

Некоторое время назад по этой причине в счет погашения долга с аукциона были проданы одна их квартир актера в Москве, дом и земельный участок в Московской области, гараж и баня.

Вырученная сумма не покрыла задолженность полностью. Недавно по этой причине на личные вещи Жигунова из квартиры на Мосфильмовской улице в столице, которая пока ему принадлежит, был наложен арест. Всего были арестованы 45 вещей, в том числе мебель, принтер и несколько компьютеров.

На днях актер подал иск против сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, который осуществлял арест.

По его мнению, пристав нарушил правила при проведении процедуры — вошел в квартиру без его разрешения, арестовал вещи, которые не упомянул в выданном ему документе, и вещи, которые принадлежат не ему, а также не упомянул в документе имена понятых. Заседание Останкинского районного суда Москвы по жалобе Жигунова назначено на 4 июня.