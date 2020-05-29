Григорьев-Апполонов вспомнил о необычном подарке фанатки

Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в Instagram опубликовал архивный кадр. На снимке, кроме него можно увидеть весь первый состав коллектива — Кирилла Андреева Игоря Сорина , который ушел из жизни в далеком 1998 году.

Как отметил рыжий из «Иванушек», снимок один из самых «няшных» из девяностых годов. Кроме музыкантов, на фотографии можно увидеть симпатичного котенка. Его как раз подарили певцам их многочисленные фанатки.

На кадрах можно увидеть Игоря Сорина, который ушел из жизни в конце девяностых годов. По словам исполнителя, кроме котиков музыкантам в те годы дарили щенят. Они позже передаривали их другим фанаткам и простым девчонкам из зала.

«Однажды на прямой линии МК девочка подарила коня! Ее папа был хозяином конюшни где-то под Воронежем. Увы, подарок не забрал, но в памяти осталось!»

Андрей Григорьев-Апполонов Отметим, что группа «Иванушки» одна из немногих команд, которая сохранила популярность и в наши дни. У музыкантов по-прежнему очень большая армия поклонниц по всей стране.