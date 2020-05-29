Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Увы, подарок не забрал»: Григорьев-Апполонов вспомнил, как фанатка подарила ему коня 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Григорьев-Апполонов вспомнил о необычном подарке фанатки
Фото: РИА Новости
Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в Instagram опубликовал архивный кадр. На снимке, кроме него можно увидеть весь первый состав коллектива — Кирилла Андреева и Игоря Сорина, который ушел из жизни в далеком 1998 году.
Как отметил рыжий из «Иванушек», снимок один из самых «няшных» из девяностых годов. Кроме музыкантов, на фотографии можно увидеть симпатичного котенка. Его как раз подарили певцам их многочисленные фанатки.
На кадрах можно увидеть Игоря Сорина, который ушел из жизни в конце девяностых годов. По словам исполнителя, кроме котиков музыкантам в те годы дарили щенят. Они позже передаривали их другим фанаткам и простым девчонкам из зала.
«Однажды на прямой линии МК девочка подарила коня! Ее папа был хозяином конюшни где-то под Воронежем. Увы, подарок не забрал, но в памяти осталось!»
Андрей Григорьев-Апполонов Отметим, что группа «Иванушки» одна из немногих команд, которая сохранила популярность и в наши дни. У музыкантов по-прежнему очень большая армия поклонниц по всей стране.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Teleprogramma.pro: последние новости
«Только на лице 6 или 7 переломов»: бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям «Только на лице 6 или 7 переломов»: бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса «В половых делах соображаю»: Тарзан после жалоб на безденежье нашел работу «по специальности» «В половых делах соображаю»: Тарзан после жалоб на безденежье нашел работу «по специальности»
Комментарии
Шоу-бизнес , Кирилл Андреев , Игорь Сорин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ломающих компьютеры обновлений Windows
Названа причина ломающих компьютеры обновлений Windows
Выборы в Белоруссии: Лукашенко ведут по пути Януковича
Выборы в Белоруссии: Лукашенко ведут по пути Януковича
Пока вы спали: РФ и США поссорились из-за Крыма
Пока вы спали: РФ и США поссорились из-за Крыма
Китай впервые откажется от достижения цели по ВВП
Китай впервые откажется от достижения цели по ВВП
Эвакуация бойцов ЧВК Вагнера попала на видео
Эвакуация бойцов ЧВК Вагнера попала на видео
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение