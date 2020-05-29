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Сын Караченцова съехал от жены на дачу 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Сын Караченцова съехал от жены на дачу
Фото: globallookpress.com
Сын Николая Караченцова Андрей на период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, решил разъехаться с супругой, взял младшую дочь, собаку и отправился жить на дачу, заявила в интервью «Экспресс-газете» жена прославленного актера Людмила Поргина.
Поргина подчеркнула, что накануне годовщины смерти мужа в семье случилось несчастье: умерла любимица Караченцова — его собака. В качестве нового питомца взяли обитательницу из приюта для бездомных животных.
«Она сейчас с сыном на даче. Он с младшей дочкой на карантин туда уехал. Цветы сажают, песни поют», — отметила Поргина.
Невестка, по ее словам, вместе со старшими детьми сейчас живет в столичной квартире Андрея Караченцова. Его 15-летняя дочь Янина — волонтёр, а 17-летний сын Петр готовится к поступлению в Высшую школу экономики.
«Очень ждем, когда эта самоизоляция закончится. Но надо перетерпеть», — резюмировала вдова актера.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Людмила Поргина опровергла опубликованную в СМИ информацию о том, что она «прозябает» в двухэтажном доме с сыном, невесткой, внуками и множеством домашних животных. Актриса назвала поступок журналистов «полным бесстыдством» и «тупизной».
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Комментарии
Шоу-бизнес , Людмила Поргина , Андрей Караченцов , Николай Караченцов , ВШЭ , Экспресс-газета
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