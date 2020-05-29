Сын Караченцова съехал от жены на дачу 

Поргина подчеркнула, что накануне годовщины смерти мужа в семье случилось несчастье: умерла любимица Караченцова — его собака. В качестве нового питомца взяли обитательницу из приюта для бездомных животных.

«Она сейчас с сыном на даче. Он с младшей дочкой на карантин туда уехал. Цветы сажают, песни поют», — отметила Поргина.

Невестка, по ее словам, вместе со старшими детьми сейчас живет в столичной квартире Андрея Караченцова. Его 15-летняя дочь Янина — волонтёр, а 17-летний сын Петр готовится к поступлению в Высшую школу экономики

«Очень ждем, когда эта самоизоляция закончится. Но надо перетерпеть», — резюмировала вдова актера.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Людмила Поргина опровергла опубликованную в СМИ информацию о том, что она «прозябает» в двухэтажном доме с сыном, невесткой, внуками и множеством домашних животных. Актриса назвала поступок журналистов «полным бесстыдством» и «тупизной».