Шаляпин вмешался в конфликт Шнурова и Пригожина

«Прежде всего, я поддержал бы не первую «плеяду звезд», а тех артистов, кто работает в государственных и народных театрах, в ресторанах, выступает в цирках, в хорах, в танцевальных ансамблях», — написал исполнитель в Instagram.

Он признался в том, что согласен с Сергеем Шнуровым, который заявил, что звезды на ТВ «плюют на публику с высоты собственного величия». По словам Шаляпина, российские звёзды действительно устроили свой междусобойчик на телевидении. Они «плюют на публику с высоты собственного величия», считает исполнитель. Шаляпин посоветовал российским артистам быть скромнее.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что многие артисты бедствуют, так как лишились заработка из-за коронавируса. Его высмеял Сергей Шнуров — как обычно, в стихотворной форме и со свойственной ему иронией. Певец предложил народу скинуться на еду «нуждающимся», пишет «Пятый канал».