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Шаляпин поддержал Шнурова в конфликте с Пригожиным 

Ura.Ru 23 минуты назад
Шаляпин вмешался в конфликт Шнурова и Пригожина
Фото: РИА Новости
Российский музыкант Прохор Шаляпин поддержал Сергея Шнурова в конфликте с Иосифом Пригожиным из-за «безденежья артистов». По мнению Шаляпина, во время пандемии в стране прежде всего нужно поддержать тех артистов, которые не имеют доступа на телевидение.
«Прежде всего, я поддержал бы не первую «плеяду звезд», а тех артистов, кто работает в государственных и народных театрах, в ресторанах, выступает в цирках, в хорах, в танцевальных ансамблях», — написал исполнитель в Instagram.
Он признался в том, что согласен с Сергеем Шнуровым, который заявил, что звезды на ТВ «плюют на публику с высоты собственного величия». По словам Шаляпина, российские звёзды действительно устроили свой междусобойчик на телевидении. Они «плюют на публику с высоты собственного величия», считает исполнитель. Шаляпин посоветовал российским артистам быть скромнее.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что многие артисты бедствуют, так как лишились заработка из-за коронавируса. Его высмеял Сергей Шнуров — как обычно, в стихотворной форме и со свойственной ему иронией. Певец предложил народу скинуться на еду «нуждающимся», пишет «Пятый канал».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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