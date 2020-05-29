«Пытались кукарекать»: Суханкина рассказала правду про «Мираж» 

По словам певицы Маргариты Суханкиной, она всегда была равнодушна к тому, что слава в «Мираже» доставалась другим, так как «золотые голосовые связки» именно у нее. Об этом она рассказала в интервью изданию «Союзное вече».

По словам артистки, идея «Миража» «родилась спонтанно», когда она училась в консерватории.

«Экспериментировали и записывали песни с композитором Андреем Литягиным. Он начал крутить их в красном уголке на дискотеке, и людям понравилось. Посыпались вопросы: «Кто это?», «Что за группа?». А я запретила Андрею произносить мое имя, сказала: «Меня отчислят, если что-то скажешь»», — рассказала Суханкина.

В итоге, по ее словам, он набрал девчонок, которые пели под фонограмму, однако ее совершенно не беспокоило, что голос ее, а слава досталась другим.

«Прекрасно понимаю, что две золотые голосовые связки у меня в глотке, и в любой момент могу встать к микрофону. А у всех этих девочек, которые после «Миража» пытались кукарекать самостоятельно, не получалось так, как у меня», — заявила она.

Суханкина также рассказала, что десять лет отработала в Большом театре, а после ухода от туда и возвращения на эстраду, была вынуждена изменить свой имидж и учиться новому поведению.