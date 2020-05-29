Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Пытались кукарекать»: Суханкина рассказала правду про «Мираж» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Пытались кукарекать»: Суханкина рассказала правду про «Мираж»
Фото: Пресс-служба Маргариты Суханкиной
По словам певицы Маргариты Суханкиной, она всегда была равнодушна к тому, что слава в «Мираже» доставалась другим, так как «золотые голосовые связки» именно у нее. Об этом она рассказала в интервью изданию «Союзное вече».
По словам артистки, идея «Миража» «родилась спонтанно», когда она училась в консерватории.
«Экспериментировали и записывали песни с композитором Андреем Литягиным. Он начал крутить их в красном уголке на дискотеке, и людям понравилось. Посыпались вопросы: «Кто это?», «Что за группа?». А я запретила Андрею произносить мое имя, сказала: «Меня отчислят, если что-то скажешь»», — рассказала Суханкина.
В итоге, по ее словам, он набрал девчонок, которые пели под фонограмму, однако ее совершенно не беспокоило, что голос ее, а слава досталась другим.
«Прекрасно понимаю, что две золотые голосовые связки у меня в глотке, и в любой момент могу встать к микрофону. А у всех этих девочек, которые после «Миража» пытались кукарекать самостоятельно, не получалось так, как у меня», — заявила она.
Суханкина также рассказала, что десять лет отработала в Большом театре, а после ухода от туда и возвращения на эстраду, была вынуждена изменить свой имидж и учиться новому поведению.
«Рамблер» писал, что ранее бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина призналась, что помирилась с юмористом Максимом Галкиным, который заявил на телевидении, что все песни коллектива исполняет другая его участница — Маргарита Суханкина. Гулькина отметила, что высказывание мужа Аллы Пугачевой очень ее обидело, однако пародист извинился перед ней.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Наталия Гулькина , Андрей Литягин , Маргарита Суханкина , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Ольга Куриленко показала откровенное фото
Ольга Куриленко показала откровенное фото
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение