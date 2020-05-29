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«В половых делах соображаю»: Тарзан после жалоб на безденежье нашел работу «по специальности» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 28 минут назад
«В половых делах соображаю»: Тарзан нашел «работу»
Фото: РИА Новости
Супруг певицы Наташи Королевой Тарзан в Instagram сообщил, что он нашел себе новую работу. Напомним, что недавно широкий общественный резонанс вызвали слова артиста, что в период пандемии люди его профессии бедствуют. При этом он привел в пример пенсионеров, которые хотя был получают во время карантина пенсию, поэтому, как он сказал, пожилым людям грех жаловаться в сложившейся ситуации на безденежье. На фотографии, которую супруг певицы Наташи Королевой разместил в Сети, он сидит с половой тряпкой. На голове у него повязан платок. Судя по всему, Тарзан выбрал для съемок образ технички.
«Устроился на работу. По специальности. В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом. Всем добра!»
Отметим, что за последнее время сразу несколько артистов высказывали мысль, что творческим людям после пандемии потребуется помощь государства. При этом в противовес большинство выражают мнение, что артистам в сложившейся ситуации грех жаловаться. У них есть накопления.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева
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