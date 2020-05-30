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Звезда культового фильма в тяжелом состоянии из-за смерти мужа 

Ирина Лебедева и ещё 35 45 минут назад
Наталья Вавилова, звезда множества прекрасных фильмов, в том числе — «Москва слезам не верит» крайне тяжело переживает смерть супруга.
Режиссер Самвел Гаспаров ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции. Недавно на Еврейском кладбище столицы состоялись его похороны.
Гаспаров последние годы тяжело болел. У него была, в частности, язва желудка, пару месяцев назад его успешно прооперировали.
И в этот раз он уже, по словам друзей семьи, уже готовился к выписке, был в «прекрасном настроении». Однако в одночасье все изменилось и человека не стало.
«Наташа сама сейчас плохо себя чувствует. К телефону не подходит. Она просто устала, ведь когда твой муж болеет не один год, это тяжело», — приводит слова друга актрисы Экспресс Газета.
Вавилова также заразилась коронавирусом.
Как ранее писал «Рамблер», Наталья Вавилова сыграла одну из главных героинь Александру в картине Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".
На премьере фильма в 1979 году она познакомилась с Гаспаровым. Они поженились и были женаты до смерти режиссера.
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Шоу-бизнес , Видео , Владимир Меньшов , Наталья Вавилова , Самвел Гаспаров , Москва
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