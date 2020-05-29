Екатерина Запашная , по собственному рассказу, отказалась отдавать хозяевам собаку, дважды обнаружив ее на улице в плохом состоянии.

Екатерина Запашная, двоюродная племянница известных российских дрессировщиков, была обвинена в краже собаки. Владельцы самоедской лайки написали на девушку заявление после того, как она отказалась возвращать им питомца из-за плохого обращения в семье.

Народный артист России , гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный дал «Звезде» комментарий в ответ на произошедшее.

Он отметил, что скандал, развернувшийся вокруг истории, можно объяснить либо излишней эмоциональностью людей, либо их заведомым недоверием к хорошим поступкам. Дрессировщик рассказал, что за собакой не ухаживали должным образом и забрать ее было необходимо.

«Собаку фактически выбрасывали на улицу. Причем породистую собаку, вот что удивительно. Обычно к таким собакам внимательнее относятся, чем к обыкновенным дворняжкам, потому что такая собака стоит денег», — указал артист.

Запашный отметил, что случай, с которым столкнулась его племянница — это просто пример того, как люди «изначально плохо относятся к собственному питомцу».

«К сожалению, наверное, отсюда такое большое количество зооприютов в нашей стране, потому что к животным и потребительское и наплевательское отношение», заключил артист.

Эдгард Запашный рассказал, что и сам подобрал 10-15 собак, часть из которых пристроил у себя в цирке. Найдены животные изначально были в плачевном состоянии.

Он полностью поддержал действия Екатерины и удивился, что в ее хорошем поступке усматривают злой умысел.

Сама Запашная объяснила, что обнаружила пса на улице в конце апреля в плохом состоянии, привела в порядок и вернула хозяевам, нашедшимся по объявлению. Девушка попыталась выкупить собаку, но ей отказали.

Через несколько дней она подобрала самоеда на том же месте, снова грязным и голодным. Второй раз передавать животное она не стала, опасаясь за его содержание. Об этой истории она сообщила у себя в Instagram.