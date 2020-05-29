«Выбила все зубы»: Лобода рассказала о травме

Популярная певица Светлана Лобода рассказала поклонникам о травме, полученной в детстве. По словам артистки, во время катания на коньках она выбила себе все передние зубы.

Светлана Лобода рассказала пользователям Сети о неприятном опыте занятия спортом. По словам исполнительницы, когда ей было восемь лет, родители отдали ее на фигурное катание. На тот момент для будущей звезды экранов это было настоящей мечтой, поэтому она вкладывала все силы, чтобы научиться кататься на льду.

В один момент у девочки даже начало получаться, поэтому она стала гордиться собой. А когда дело дошло до первого переворота, ребенок решил позвать родителей, чтобы те тоже оценили ее умения. Однако данный опыт закончился трагично для будущей певицы.

— При первом же прыжке я упала лицом в лед и выбила себе все передние зубы. Мама с папой были в ужасе, дети вокруг громко смеялись, — рассказала артистка в подкасте "Яндекса".

В конце концов пришлось вызвать скорую помощь, которая и увезла девочку в больницу. По словам Светланы Лободы, увлечение большим спортом закончилось для нее "печально".