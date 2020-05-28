Седокова пообещала стать самой сексуальной бабушкой 

Певица Анна Седокова планирует быть самой сексуальной бабушкой для своего дедули. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме

Вчера в сторис она ответила на некоторые вопросы своих подписчиков. В частности, она рассказала, что весит 65 килограммов при росте 172 сантиметра, через месяц намерена похудеть до 60 килограммов, а дальше посмотрит.

Также певица высказала мнение, что красота женщин старше 35 лет во многом зависит от правильного выбора косметолога и умения пользоваться фотошопом, а потом назвала это заявление шуткой и призналась, что делает уколы красоты — уколы препаратов, которые поддерживают кожу в тонусе.

«Я планирую быть самой сексуальной бабушкой для своего дедули и не сильно дорожу своими мимическими морщинами, чтобы с ними не расставаться», — объяснила она.

Седокова, как сообщал «Рамблер», — бывшая солистка группы ВИА Гра. Она дважды была замужем, родила троих детей, а в настоящее время встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой