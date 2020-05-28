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Седокова пообещала стать самой сексуальной бабушкой 

Артём Кульша 30 минут назад
Седокова пообещала стать самой сексуальной бабушкой
Фото: РИА Новости
Певица Анна Седокова планирует быть самой сексуальной бабушкой для своего дедули. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Вчера в сторис она ответила на некоторые вопросы своих подписчиков. В частности, она рассказала, что весит 65 килограммов при росте 172 сантиметра, через месяц намерена похудеть до 60 килограммов, а дальше посмотрит.
Также певица высказала мнение, что красота женщин старше 35 лет во многом зависит от правильного выбора косметолога и умения пользоваться фотошопом, а потом назвала это заявление шуткой и призналась, что делает уколы красоты — уколы препаратов, которые поддерживают кожу в тонусе.
«Я планирую быть самой сексуальной бабушкой для своего дедули и не сильно дорожу своими мимическими морщинами, чтобы с ними не расставаться», — объяснила она.
Седокова, как сообщал «Рамблер», — бывшая солистка группы ВИА Гра. Она дважды была замужем, родила троих детей, а в настоящее время встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
В марте актриса и телеведущая Екатерина Стриженова также призналась, что делает уколы красоты. Другими секретами своей красоты она назвала патчи, маски, массаж и зерона-лазер.
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Шоу-бизнес , Екатерина Стриженова , Анна Седокова , Янис Тимма
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